In New York hat die Generaldebatte der 76. UNO-Generalversammlung begonnen. Zu der einwöchigen Konferenz werden etwa 100 Staats- und Regierungschefs persönlich erwartet, weitere schalten sich per Video zu. US-Präsident Biden hielt die Auftaktrede am heutigen ersten Tag. Darin bekannte er sich zur internationalen Zusammenarbeit und bekräftigte seine Bereitschaft zu einer Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran.

Dies gelte jedoch nur, wenn sich Teheran an die Vorgaben der Vereinbarung halte, sagte Biden in New York. Zugleich verwies er darauf, dass die USA seien entschlossen seien, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Der frühere US-Präsident Trump hatte die Vereinbarung 2018 aufgekündigt. Verhandlungen über eine Neuauflage kamen zum Stillstand, nachdem im Iran ein neuer Präsident gewählt worden war.

Mehr Engagement für den Klimaschutz

Biden nutzte seine Rede auch für ein Bekenntnis zum Multilateralismus. Die Sicherheit, der Wohlstand und die Freiheit der Staatengemeinschaft seien so verwoben wie nie zuvor, betonte Biden. Der US-Präsident kündigte an, Washington werde seine Anstrengungen zur Bekämpfung der Klimakrise verstärken.



Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Guterres die Staaten zu mehr Engagement aufgefordert. Die Welt müsse aufwachen; sie stehe am Rande eines Abgrunds. Das international vereinbarte Ziel, den Temperaturanstieg auf bis zu 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, sei immer schwerer zu erreichen. "Das Fenster schließt sich rasch", hielt Guterres fest.

Maas warnt vor humanitärer Katastrophe

Bundesaußenminister Maas, der Deutschland zusammen mit Bundespräsident Steinmeier bei dem Treffen in New York vertritt, erklärte vor dem Treffen, er wolle sich bei den Vereinten Nationen dafür einsetzen, dass die Hilfe für notleidende Menschen in Afghanistan vorangetrieben werde. Die Weltgemeinschaft müsse ihre Kräfte jetzt bündeln, um eine drohende humanitäre Katastrophe zu verhindern, sagte der SPD-Politiker vor seiner Abreise nach New York. Die Hilfe für Afghanistan solle vor allem über die Organisationen der Vereinten Nationen laufen. Sie hätten Mittel und Wege, um passgenau zu helfen.



Am Rande der UNO-Generalversammlung wollen sich die Außenminister der G20-Staaten treffen, um über Afghanistan zu beraten.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.