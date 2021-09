Bundesaußenminister Maas will sich während der UNO-Generalversammlung dafür einsetzen, dass die Hilfe für notleidende Menschen in Afghanistan weiter vorangetrieben wird.

Die Weltgemeinschaft müsse ihre Kräfte jetzt bündeln, um eine drohende humanitäre Katastrophe zu verhindern, sagte der SPD-Politiker vor seiner Abreise nach New York. Die Hilfe für Afghanistan solle vor allem über die Organisationen der Vereinten Nationen laufen, betonte Maas. Das multilaterale System habe die Mittel und Wege, um passgenau zu helfen. Diese wolle man voll ausschöpfen.



Die jährliche Generaldebatte der UNO-Vollversammlung beginnt morgen mit einer Rede von US-Präsident Biden. Am Rande des Treffens wollen unter anderem die Außenminister der G20 über die Lage in Afghanistan beraten.

