Die Vereinten Nationen zeigen sich angesichts der Corona-Pandemie alarmiert für das kommende Jahr.

Gut einem Dutzend Länder drohten Hungersnöte, sagte der Chef des Welternährungsprogramms, Beasley, bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Zugleich beklagte er eine fehlende Finanzierung.



Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Ghebreyesus, forderte erneut 4,3 Milliarden Dollar für ein weltweites Programm zur gerechten Verteilung von Impfstoffen. Es könne nicht sein, dass reiche Länder im Wettrennen um Impfstoffe die ärmeren niedertrampelten.



Weltweit sind laut Johns-Hopkins-Universität bisher mehr als 65 Millionen Corona-Infektionen registriert worden.

