Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch (AP/Mahmud Hossain Opu)

Die Welt trage Verantwortung dafür, dass diese Menschen nicht in Vergessenheit gerieten, sagte Andrews bei einem Besuch in Bangladesch. In dem Land leben mittlerweile eine Million Rohingya aus Myanmar. Viele Flüchtlinge wollten zurück in ihre Heimat. Bedingung sei, dass ihnen eine sichere Rückkehr garantiert werden. Dazu gehöre mehr Druck auf das Militär. Die Machthaber müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte der UNO-Gesandte.

Die muslimische Rohingya-Minderheit wird in Myanmar brutal verfolgt. Hunderttausende von ihnen waren 2017 aus Furcht vor Übergriffen des Militärs in dem mehrheitlich buddhistischen Land ins Nachbarland Bangladesch geflüchtet.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.