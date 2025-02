Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Eskinder Debebe / UN Photo)

Die Bildung einer inklusiven Regierung in den kommenden Tagen werde zur Entscheidung beitragen, sagte er in Damaskus, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Er hoffe, dass die neue Regierung am 1. März wie geplant ins Amt komme. - Gestern hatte in der Farandsch-Synagoge im jüdischen Viertel von Damaskus eines der ersten Gemeinschaftsgebete seit langem stattgefunden. Daran nahmen auch mehrere syrisch-amerikanische Juden teil, die nach Jahrzehnten im Exil erstmals wieder nach Syrien zurückgekehrt sind. Die Organisatoren der Reise betonten, der Besuch trage hoffentlich dazu bei, dass die neuen Behörden ihre Bekundungen zum Schutz von Minderheiten ernst nähmen und die US-Sanktionen letztlich aufgehoben werden könnten. Die Strafmaßnahmen wurden während des Assad-Regimes verhängt.

