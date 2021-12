Der Syrien-Gesandte der Vereinten Nationen, Geir Pedersen, hier bei einem Besuch in Moskau. (Mikhail Tereshchenko / dpa )

Bei einem Besuch in Damaskus sagte Pedersen, er hoffe, dass die Gespräche zwischen Regierungsvertretern und der Opposition in Genf in naher Zukunft wieder aufgenommen werden. Die 2019 begonnenen Verhandlungen über eine neue Verfassung sind nach mehreren Runden zum Stillstand gekommen. Zuletzt hatte es im Oktober ein Treffen gegeben.

In einer UNO-Resolution von 2015 war ein Fahrplan für die Befriedung Syriens vereinbart worden. Demnach soll es nach der Ausarbeitung einer Verfassung eine Volksabstimmung darüber geben. Anschließend sollen Wahlen stattfinden. Das Land befindet sich seit der gewalttätigen Unterdrückung von Regierungskritikern 2011 im Bürgerkrieg. Hunderttausende Menschen kamen ums Leben, Millionen flohen vor den Kämpfen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.