Mehrere tausend haben die Ukraine nach dem russischen Angriff bereits verlassen.

Mehrere tausend hätten die Ukraine bereits verlassen, sagte UNHCR-Sprecherin Mantoo der Nachrichtenagentur AFP. Genaue Zahlen könne man noch nicht nennen. Die UNO-Organisation für Migration wies darauf hin, dass nach acht Jahren Ukraine-Konflikt bereits mehr als 1,4 Millionen Menschen im Land Vertriebene seien. IOM-Generaldirektor Vitorino sagte in Genf, die militärische Eskalation werde das Leid zahlreicher Familien verschlimmern.

Polen rechnet mit einem Ansturm an Geflüchteten. Innenminister Kaminski sagte, an den wichtigsten Grenzübergängen sollten Erstaufnahmezentren entstehen. Die slowakische Regierung kündigte an, bis zu 1.500 Soldaten einzusetzen, um bei der Bewältigung des erwarteten Andrangs zu helfen.

