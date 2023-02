Erdbebenkatastrophe in Syrien (Ghaith Alsayed/AP/dpa)

Der UNO-Nothilfekoordinator Griffiths schrieb auf Twitter - Zitat - "Wir haben die Menschen im Nordwesten Syriens bisher im Stich gelassen." Er äußerte sich während eines Besuchs in der syrisch-türkischen Grenzregion. Die Betroffenen hielten Ausschau nach internationaler Hilfe, die nicht eingetroffen sei.

Der stark betroffene Nordwesten Syriens wird von verschiedenen Rebellengruppen kontrolliert. Erste UNO-Hilfsgüter kamen erst am Donnerstag, also drei Tage nach dem Beben, dort an. Die Lieferungen werden erschwert, weil es nur einen Grenzübergang gibt, den die UNO für diese Region nutzen kann.

In mehreren türkischen Städten wurden auch heute noch, etwa 150 Stunden nach dem Erdbeben, vereinzelt Menschen aus den Trümmern ihrer Häuser gerettet.

