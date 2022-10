Die Getreidelieferungen aus der Ukraine sollen zunächst fortgesetzt werden. (IMAGO/ZUMA Wire)

Das teilte das Koordinierungszentrum in Istanbul mit. Die Rede ist von zwölf Schiffen. Russland erwartet in den kommenden Tagen Gespräche mit den Vermittlern der Vereinten Nationen und der Türkei über die Möglichkeiten weiterer Ausfuhren ukrainischen Getreides. Vizeaußenminister Rudenko sagte in Moskau, Bedingung für eine Fortsetzung sei, dass der Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte aufgeklärt werde. Diese war am Wochenende nach Angaben aus dem Kreml von Drohnen angegriffen worden.

