Die zehn nichtständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats in New York haben verstärkte Bemühungen für eine friedliche Lösung in der syrischen Provinz Idlib angemahnt.

In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es, eine umfangreiche Militäroperation dort würde zu einer Katastrophe führen. Der Schutz von Zivilisten müsse Priorität haben. In der Provinz wird eine Offensive der Regierungstruppen gegen Rebellen erwartet. US-Präsident Trump warnte ebenfalls vor einer Eskalation.



Die Lage in Syrien war auch Thema beim Besuch von Bundesaußenminister Maas in Ankara. Dabei stellte er der Türkei Hilfe in Aussicht. Sollte es zu Kämpfen in Idlib an breiter Front kommen, sei Deutschland zur Verstärkung seines humanitären Engagements bereit, erklärte Maas mit Blick auf die dann zu erwartende Flüchtlingswelle aus Syrien.



Heute kommt Maas in Istanbul unter anderem mit deutschen Unternehmern zusammen. Mehr als 7000 Unternehmen aus der Bundesrepublik sind in der Türkei aktiv.