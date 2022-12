Schon bei früheren Gewaltausbrüchen sind massenhaft Menschen im Südsudan vertrieben worden. (AFP)

Seit vergangener Woche zerstöre eine Miliz in der Region Greater Pibor im Osten des Landes Häuser und stehle Vieh, heißt es in einer Mitteilung des Büros. Der Südsudan ist seit 2011 unabhängig. 2013 brach in dem politisch instabilen Land ein Bürgerkrieg aus, in dem Tausende Menschen starben und Millionen flohen. Trotz eines Friedensabkommens vor fünf Jahren kämpfen verschiedene bewaffnete Gruppen weiter um mehr Einfluss. Seit gut zwei Jahren wird das Land von einer fragilen Übergangsregierung unter Präsident Kiir und dem ehemaligen Rebellenführer Machar geführt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.