Die Zahl der Binnenflüchtlinge in der Ukraine steigt weiter deutlich an. (IMAGO/Ukrinform/Dmytro Smoliyenko)

Die Internationale Organisation für Migration teilte mit , das bedeute eine Zunahme von rund zehn Prozent in den vergangenen zwei Wochen. Rund 4,1 Millionen Menschen sind demnach inzwischen ins Ausland geflohen.

IOM-Generaldirektor Vitorino sagte, die Nachfrage an humanitärer Hilfe steige stark an. Dringend nötig seien weiterhin Korridore, um Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Laut IOM spitzt sich auch die finanzielle Lage der Binnenflüchtlinge zu. Nach einer Umfrage der Organisation musste ein Drittel der betroffenen Haushalte im vergangenen Monat ohne Einkommen zurechtkommen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.