In New York hat ein Gipfel der Vereinten Nationen zur Ernährungssicherheit begonnen. Das Treffen soll der UNO zufolge Strategien und Programme bündeln, um den Hunger auf der Erde bis zum Jahr 2030 zu beenden. An dem virtuellen Gipfel nehmen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen, Regierungen und Agrarunternehmen teil.

Die Vereinten Nationen hatten die Teilnehmer im Vorfeld dazu aufgerufen, Ideen für eine bessere Ernährung der Weltbevölkerung einzureichen. Den Angaben zufolge haben weltweit mehr als 800 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Die Corona-Pandemie und der Klimawandel haben die Hungerkrise laut UNO noch verschärft.



Die Weltgesundheitsorganisation betonte, dass in der Pandemie rund 370 Millionen Kinder auf ihre Schulnahrung verzichten mussten, da die Bildungseinrichtungen in vielen Ländern geschlossen waren.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.