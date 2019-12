Auf dem UNO-Klimagipfel in Madrid haben die Aktivistinnen Greta Thunberg aus Schweden und Luisa Neubauer aus Deutschland zu dringendem Handeln aufgerufen.

Thunberg sagte vor hunderten Journalisten, die Klimakrise betreffe schon heute unzählige Menschen. Sie und Neubauer hätten einige Medienaufmerksamkeit bekommen. Deshalb sei es die gemeinsame moralische Pflicht, ihre Stimmen all jenen zu leihen, die ihre Geschichte erzählen müssten.



Auf der Pressekonferenz berichteten junge Aktivistinnen und Aktivisten von den Marshallinseln, den Philippinen aus Russland und aus Chile von Überschwemmungen, Dürre, Überfischung und Krankheiten in ihrer Heimat.



Die UNO-Klimakonferenz geht heute in die zweite Woche, von morgen an auf Ministerebene.