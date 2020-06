UNO-Generalsekretär Guterres hat Nord- und Südkorea dazu aufgerufen, weiter im Gespräch zu bleiben.

Kommunikationskanäle seien notwendig, um Missverständnisse zu vermeiden, ließ Guterres in New York mitteilen. Er hoffe auf einen fortgesetzten Dialog, um nachhaltigen Frieden und eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.



Die kommunistische Führung in Pjöngjang hatte kürzlich erklärt, Seoul unternehme nichts gegen Propaganda-Aktionen an der Grenze, die sich gegen Nordkorea richteten. Daher würden alle Kommunikationskanäle zur Regierung in Südkorea gekappt.