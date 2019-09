UNO-Generalsekretär Guterres hat eine interne Kommission zur Untersuchung von Bombardements auf Krankenhäuser in Syrien eingesetzt.

Wie die Vereinten Nationen in New York mitteilten, wird sich das Gremium mit einer Reihe von Vorfällen im Nordwesten des Bürgerkriegslands befassen. Konkret gehe es um Angriffe, die sich in der Provinz Idlib nach Einrichtung einer Deeskalationszone durch Russland und die Türkei vor einem Jahr ereigneten hätten.