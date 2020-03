UNO-Generalsekretär Guterres zweifelt an der Erreichbarkeit der Ziele des Pariser Klimaabkommens.

Die Welt befinde sich nicht auf diesem Weg, schrieb Guterres in dem Bericht "State of the Climate 2019". Das 2015 geschlossene Abkommen von Paris sieht vor, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, möglichst sogar auf 1,5 Grad. Im dem UNO-Bericht wird zudem bestätigt, dass 2019 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen gewesen sei.