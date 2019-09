UNO-Generalsekretär Guterres hat vor der fortschreitenden Zerstörung tropischer Regenwälder gewarnt.

Der Kahlschlag durch Brände im Amazonasgebiet und in anderen Regionen schädige nicht nur die örtliche Bevölkerung, sondern berge Gefahren für die ganze Welt, sagte Guterres bei einer Veranstaltung vor Beginn des UNO-Klimagipfels in New York. Man könne es sich nicht leisten, diese wichtige Sauerstoffquelle zu beschädigen.



Deutschland sagte unterdessen 250 Millionen Euro für den weltweiten Waldschutz zu. Bundesentwicklungshilfeminister Müller rief zusammen mit Weltbank-Präsident Malpass ein globales Programm ins Leben.