Der entsprechende Mechanismus wurde ohne eine erneute Abstimmung durch den UNO-Sicherheitsrat um sechs Monate verlängert, wie in New York mitgeteilt wurde. Mit der Verlängerung bleibt der Grenzübergang Bab al-Hawa im Nordwesten Syriens für Hilfsgüter offen. Er ist der einzige Übergang, der noch nicht vom Regime des syrischen Machthabers Assad kontrolliert wird.

Bei der vergangenen Abstimmung im Juli 2021 hatte sich der Sicherheitsrat erst in letzter Minute auf eine Verlängerung des Hilfs-Mechanismus einigen können. Er existiert seit 2014, wurde im Jahr 2020 nach Druck aus Russland allerdings stark eingeschränkt. Moskau unterstützt Assad und hatte damals zunächst gefordert, dass die Hilfen über die syrische Hauptstadt Damaskus in die Rebellengebiete verteilt werden, um heimliche Waffenlieferungen an Aufständische zu verhindern.

