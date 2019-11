Der Chef des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, der Schweizer Diplomat Krähenbühl, ist zurückgetreten.

Hintergrund sind Vorwürfe von Fehlverhalten und Missmanagement. Krähenbühl hatte das Hilfswerk seit 2014 geleitet. Vorerst übernimmt der britische Diplomat Saunders die Leitung der Organsisation, die auch als UNRWA bekannt ist.



Das Hilfswerk sieht sich seit langem mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Die Organisation hat massive Finanzprobleme, seit die USA als größter Geldgeber ihre Zahlungen ausgesetzt haben. Im Zuge der jüngsten Vorwürfe haben auch andere Länder ihre Zahlungen gestoppt, so etwa die Schweiz. Eine interne Untersuchung der UNRWA hatte nach Medienberichten schon vor einigen Monaten sexuelles Fehlverhalten, Vetternwirtschaft und Fälle von Diskriminierung aufgedeckt.



Die Organisation gibt es seit 1949. Sie ist in den Palästinensergebieten, aber auch in Jordanien und dem Libanon tätig.