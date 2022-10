Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf. (picture alliance / Daniel Karmann / Daniel Karmann)

Eine Sprecherin sagte in Genf, es geben Hinweise auf zahlreiche Misshandlungen. Beispielsweise sei Demonstranten in Gewahrsam in einigen Fällen eine medizinische Behandlung verweigert worden. Zudem würden Angehörige schikaniert. In Teheran hatten in der vergangenen Nacht wieder zahlreiche Menschen gegen die Regierung. Wie die iranische Nachrichtenagentur ISNA meldet, wurde in der Stadt Sahedan im Südosten des Landes der Polizeichef entlassen. Vorausgegangen war eine Untersuchung der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste Ende September in der Stadt.

