Die libysche Küstenwache hat am Wochenende mindestens 480 Migranten abgefangen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollten.

Das teilte die Internationale Organisation für Migration mit. Zugleich äußerte sich die IMO besorgt über die Behandlung der Menschen in dem kriegszerrütteten Land. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits 4.500 Menschen an der Überfahrt gehindert worden.



Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi vor fast zehn Jahren zu einer der wichtigsten Durchgangsstationen für Menschen geworden, die vor Kriegen und Armut in Afrika und im Nahen Osten fliehen.

