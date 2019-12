Die weltweit höchste Lebensqualität haben nach Erkenntnissen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen die Menschen in Norwegen.

Auf Platz zwei sieht der in New York veröffentlichte Index für menschliche Entwicklung die Schweiz, gefolgt von Irland. Die vierte Position teilen sich Deutschland und Hongkong.



In dem Bericht der UNO-Organisation heißt es, es gebe einen globalen Trend zu einer stetig steigenden Lebensqualität.



Die letzten fünf Plätze belegen die afrikanischen Länder Burundi, Südsudan, Tschad, Zentralafrikanische Republik und Niger.