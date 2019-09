Beim Jugendklimagipfel der UNO in New York hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg wirksame Maßnahmen gegen die Klimakrise gefordert.

Mit den gestrigen Demonstrationen hätten Millionen vorwiegend junge Leute rund um den Globus gezeigt, dass sie geeint seien und dass niemand sie stoppen könne, sagte die 16-Jährige.



Zu dem Jugendklimagipfel, der dem Treffen der Staats- und Regierungschefs vorgeschaltet ist, werden etwa 700 Teilnehmer erwartet. Sie wollen Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel erarbeiten. Die Maßnahmen sollen am Montag den Staats- und Regierungschefs unterbreitet werden. Als Zuhörer nimmt auch UNO-Generalsekretär Guterres an dem Jugendgipfel teil.



Guterres begrüßte das Engagement der jungen Menschen, das unverzichtbar sei, damit seine Generation die richtigen Weichen stelle. In den Demonstrationen für Klimaschutz sieht er einen "Weckruf". Guterres ergänzte, er setze große Hoffnung in die weltweite Bewegung der Aktivisten.