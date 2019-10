Nachdem Chile die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember abgesagt hat, sucht die UNO nach einem alternativen Austragungsort.

Das bestätigte ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Guterres in New York. Chile könne durchaus Gastgeber bleiben, auch wenn die Tagung außerhalb des Landes stattfinden werde. Ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Landesregierung erklärte, man sei bereit, mit dem UNO-Standort Bonn einzuspringen.



Der Klimagipfel sollte von 2. bis 13. Dezember in der chilenischen Hauptstadt Santiago stattfinden. Präsident Piñera begründete die kurzfristige Absage mit den anhaltenden Unruhen im Land. Er sagte, die Regierung müsse sich vorwiegend der Befriedung und der Ausarbeitung von Reformen widmen. Auch der Asien-Pazifik-Gipfels im November wird deshalb nicht in Chile stattfinden.