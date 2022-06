Die Klimakonferenz findet im WCCB in Bonn statt. (IMAGO/Dominik Bund)

Die Leiterin des UNO-Klimasekretariats, Espinosa, rief zum Auftakt zu mehr gemeinsamen Anstrengungen gegen die Erderwärmung auf. Gerade in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten dürften die Länder die Hoffnung und den Fokus nicht verlieren, sagte sie. - Bei der Konferenz in Bonn, die bis zum 16. Juni dauert, soll es unter anderem um die Einsparung von Treibhausgasen, Anpassungen an die Folgen des Klimawandels und Unterstützung für Entwicklungsländer gehen. Das Treffen dient der Vorbereitung der Weltklimakonferenz im Herbst in Ägypten.

