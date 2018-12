Bei der UNO-Klimakonferenz in Polen sind die Teilnehmer zu abschließenden Beratungen im Plenum zusammengekommen.

Bundesumweltministerin Schulze sagte, sie gehe zuversichtlich in die Sitzung. In Kattowitz sei das Pariser Klimaabkommen in Regeln gegossen worden. Hauptstreitpunkt sei gewesen, wie die jeweiligen nationalen Klimaschutzmaßnahmen vergleichbar gemacht werden können. Bis zuletzt wurde auch über Fragen der Transparenz, Finanzierung und über ehrgeizigere Klimaziele diskutiert. Die Konferenz dauert deshalb länger als geplant. Eigentlich sollte gestern die Abschlusserklärung verkündet werden.