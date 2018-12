Beim UNO-Klimagipfel in Polen gibt es nach wie vor noch keine Abschlusserklärung.

Die Teilnehmer kamen aber inzwischen zu abschließenden Beratungen zusammen. Bundesumweltministerin Schulze zeigte sich zuversichtlich. In Kattowitz sei das Pariser Klimaabkommen in Regeln gegossen worden. Hauptstreitpunkt sei gewesen, wie die jeweiligen nationalen Klimaschutzmaßnahmen vergleichbar gemacht werden können. Bis zuletzt wurde auch über Fragen der Transparenz, Finanzierung und über ehrgeizigere Klimaziele diskutiert. Die Konferenz dauert deshalb länger als geplant. Im Kern geht es darum, wie die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius begrenzt werden kann.



Am Rande der Konferenz in Kattowitz wurde bekannt, dass der nächste Klimagipfel in Chile stattfinden soll. Ursprünglich war Brasilien als Ausrichter vorgesehen. Ende November verzichtete die Regierung in Brasilia darauf und begründete dies mit der angespannten Haushaltslage. Brasiliens designierter Präsident Bolsonaro hatte zuvor angedeutet, dass er ähnlich wie die USA das Pariser Klimaabkommen aufkündigen könnte.