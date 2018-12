Zum Beginn der UNO-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz fordern die Ex-Präsidenten früherer Gipfel massive Anstrengungen aller Beteiligten.

Angesichts dramatischer Warnungen von Klimaforschern brauche es tiefgreifende Veränderungen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.



Vor der offiziellen Eröffnung der Konferenz morgen haben in Kattowitz inzwischen die ersten Verhandlungen begonnen. Ziel ist ein konkreter Fahrplan, wie das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 umgesetzt werden kann. Der Vertrag war am Wochenende von den G20-Mitgliedern bestätigt worden. Nur die USA erneuerten ihre Ablehnung. Kanzlerin Merkel wertete das Signal der G20 dennoch als Rückenwind für die Konferenz in Kattowitz.



NRW-Ministerpräsident Laschet warnte unterdessen mit Blick auf die Kohleverstromung vor übereilten Entscheidungen. Ein schneller Ausstieg aus der Braunkohle sei eine Zäsur, die nicht von einer Klimakonferenz abhängig gemacht werden könne, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.