Die Verhandlungen bei der UNO-Klimakonferenz in Madrid gestalten sich weiter schwierig.

Staaten-Vertreter und Nichtregierungs-Organisationen lehnten Entwürfe für den Beschlusstext ab. Bundesumweltministerin Schulze sagte, es seien Texte auf den Tisch gelegt worden, die so nicht verabschiedet werden könnten. Derzeit versuche man, Brücken zu bauen. Entwicklungsminister Müller erklärte in Berlin, kein Staat könne und dürfe sich mehr aus der Verantwortung stehlen. Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase müsse gesenkt werden.



Die Teilnehmer arbeiten seit zwei Wochen in der spanischen Hauptstadt an der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015. Damals war das Ziel vereinbart worden, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.