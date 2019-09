Bundeskanzlerin Merkel reist zu einem zweitägigen Besuch nach New York, um am morgigen UNO-Klimagipfel teilzunehmen. Regierungsvertreter aus aller Welt wollen ihre Vorstellungen zum Kampf gegen die Erderwärmung präsentieren.

Gestern trafen sich bereits hunderte Jugendliche bei der UNO in New York. Die Teilnehmer des Jugend-Klimagipfels wollen den Staats- und Regierungschefs eigene Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel unterbreiten.



In Deutschland gehen die Debatten über das vereinbarte Klimapaket der Bundesregierung weiter. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer kritisierte sie als sehr rabiate Maßnahmen. Sie hätten eines breiten gesellschaftlichen Diskurses bedurft, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Sein Parteifreund Merz befand dagegen in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag", die Bundesregierung habe unter den gegebenen Umständen ein ordentliches Paket vorgelegt.