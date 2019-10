Der spanische Übergangs-Ministerpräsident Sánchez hat den Vereinten Nationen angeboten, den Klimagipfel im Dezember in Madrid auszurichten.

Das Büro von Sánchez teilte mit, Spanien habe das Angebot gemacht, weil die Organisatoren des nächsten Weltklimagipfels unter Zeitdruck stünden. Ursprünglich war geplant, das Gipfeltreffen in Chile abzuhalten. Der chilenische Präsident Pinera hatte die Pläne gestern allerdings abgesagt, mit der Begründung, er wolle nach den Unruhen in seinem Land zunächst die Sicherheit wiederherstellen.



Der Weltklimagipfel sollte zusammen mit einer Konferenz der Apec, der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, von Anfang bis Mitte Dezember stattfinden. Vertreter der UNO wollen in der kommenden Woche über einen alternativen Treffpunkt beraten.