Bei der Klimakonferenz in Madrid beginnen heute die Themengruppen mit ihrer Arbeit.

Sie diskutieren über Möglichkeiten, wie die in Paris 2015 beschlossenen Klimaziele eingehalten werden können. Zum gestrigen Auftakt des zweiwöchigen Treffens warf UNO-Generalsekretär Guterres den Staaten vor, den Klimaschutz zu langsam voranzutreiben. Guterres sagte, zurzeit zerstöre die Menschheit wissentlich die Ökosysteme, die sie am Leben erhielten. Der Krieg gegen die Natur müsse beendet werden.



Der Vertrag von Paris sei noch einzuhalten, sagte Tobias Fuchs im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er ist Leiter des Geschäftsbereiches "Klima und Umwelt" beim Deutschen Wetterdienst. Deutschland müsse aber als großer und starker Teil der Europäischen Union wieder Vorreiter im Klimaschutz werden.



An der Konferenz nehmen Vertreter von mehr als 190 Staaten teil. Für Deutschland wird Umweltministerin Schulze nächste Woche nach Madrid reisen.