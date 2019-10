Die UNO-Klimachefin Espinosa hat den Vorschlag Spaniens begrüßt, den Klimagipfel im Dezember in Madrid auszurichten.

Damit könnte die Konferenz wie geplant vom 2. bis 13. Dezember stattfinden, sagte Espinosa. Sie hoffe, dass das zuständige Gremium das Angebot so bald wie möglich prüfen werde. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums in Berlin soll bereits heute über Madrid als Austragungsort entschieden werden. Der Weltklimagipfel sollte zusammen mit einer Konferenz der Apec, der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfinden.



Ursprünglich war geplant, das Gipfeltreffen in Chile abzuhalten. Präsident Pinera hatte die Pläne aber am Mittwoch wegen der Unruhen in seinem Land abgesagt.