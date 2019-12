Die Weltklimakonferenz in Madrid hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf einen Kompromiss geeinigt. In der nun vorliegenden Abschlusserklärung würden alle rund 200 Teilnehmerstaaten an ihre Zusage erinnert, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen. Die Sitzung des Plenums dauert noch an.

Zuvor gab es vor allem Streit um die konkrete Umsetzung der im Pariser Abkommen 2015 beschlossenen Vorhaben. Damals hatte die Weltgemeinschaft vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Staaten wie Deutschland, Norwegen, Spanien und Kolumbien machten sich in Madrid für einen engagierteren Umweltschutz stark. Demgegenüber standen die USA, Australien und Brasilien, die ihre Anstrengungen künftig eher zurückfahren wollen



Umwelt- und Hilfsorganisationen kritisierten die Konferenzteilnehmer. Was in Madrid geschehen sei, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht.