Von New York aus wird heute ein virtueller UNO-Klimagipfel veranstaltet. Die Länder sollen dabei ihre Fortschritte beim Klimaschutz und ihre weiteren Pläne präsentieren. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock forderte im Deutschlandfunk, die Zusagen nun endlich umzusetzen.

Mehrere Staats- und Regierungschefs nehmen teil. Auch Bundeskanzlerin Merkel wird zugeschaltet. Die usprünglich geplante Klimakonferenz wurde wegen der Corona-Pandemie auf den November 2021 verschoben.



Die Videoschalte findet fünf Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens statt. Die seitdem gemachten Zusagen reichen nach Einschätzung von Experten für die selbst gesteckten Ziele nicht aus - nämlich eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius. Bis Ende des Jahres sollen die Staaten daher verschärfte Maßnahmen beschließen.

Baerbock (Grüne): "Wir können das in den Griff bekommen"

Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Unterzeichnung sei damals wirklich historisch gewesen, auch wenn man in den letzten fünf Jahren politisch nicht wirklich vorangekommen sei. Andererseits sei in dieser Zeit etwa die "Fridays for Future"-Bewegung entstanden und viele Unternehmen steuerten um. Baerbock forderte, die Beschlüsse von Paris nun endlich umzusetzen. Die Politik müsse Leitplanken setzen, damit alle Bereiche wie etwa Landwirtschaft, Industrie und Verkehr klimaneutral würden. Es gebe viel Schatten, weil gerade politisch viel zu wenig passiert sei, aber es gebe auch eine Welt im Aufbruch, die zeige: "Wir können das in den Griff bekommen."



Gestern hatte sich die Europäische Union dazu verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren. Bis dato galt in der EU ein Wert von minus 40 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.