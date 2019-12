Die Bundesregierung ist unzufrieden mit den Ergebnissen der Weltklimakonferenz in Madrid.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, man teile die Enttäuschung, die viele Menschen über das Ergebnis verspürten. Stärkere Fortschritte wären wünschenswert gewesen. Immerhin sei es in Madrid nicht zu einer Aufweichung oder Verwässerung des Pariser Klimaschutzabkommens gekommen.



Die rund 200 Teilnehmerstaaten der UNO-Klimakonferenz hatten sich lediglich auf einen Minimalkompromiss verständigen können. Die Länder werden darin lediglich an ihre Zusage erinnert, die Klimaschutzziele für 2030 im nächsten Jahr zu verschärfen.