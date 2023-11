Die Weltklimakonferenz in Dubai dauert zwei Wochen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Peter Dejong)

Deutschland wird sich mit 100 Millionen US-Dollar an dem Fonds beteiligen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten einen Beitrag in dieser Höhe an. Der Präsident der Klimakonferenz, al-Dschaber, rief zu entschlossenem Handeln auf. Die Welt sei an einem entscheidenen Punkt angelangt.

"Historischer Beschluss"

Der Präsident der Konferenz, al-Dschaber, bezeichnete es als historisch, dass dieser Beschluss bereits zu Beginn der zweiwöchigen Tagung getroffen worden sei. Auch Bundesumweltministerin Schulze sprach von einer bahnbrechenden Entscheidung. Neben Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten machten auch die USA, Großbritannien und Japan Finanzzusagen. Der sogenannte Fonds für Schäden und Verluste war jahrelang von Entwicklungsländern gefordert worden, die besonders unter den Folgen der Klimakrise leiden. Sie sollen nun Gelder abrufen können, wenn sie von Extremwetterereignissen wie Dürren oder Überschwemmungen betroffen sind.

Auf dem Gipfel wollen Teilnehmer aus 200 Staaten über die Eindämmung der Klimakrise beraten. Das 2015 in Paris vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist mit den derzeit geltenden Plänen nicht zu erreichen. Laut einem neuen UNO-Bericht steuert die Welt vielmehr auf ein Plus von bis zu 2,9 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu.

