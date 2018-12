EU-Klimakommissar Canete hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die UNO-Klimakonferenz in Kattowitz erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Eine Einigung über die Umsetzung des Klimavertrags von Paris sei in Reichweite, teilte Canete nach einer Nachtsitzung der Verhandlungsdelegationen mit. Das ursprünglich für gestern Abend angesetzte Abschlussplenum ist nun für heute Mittag geplant. Es könnte sich aber auch weiter verzögern, weil nach Angaben von Verhandlern mehrere Punkte noch strittig sind.



2015 war in Paris vereinbart worden, die Erderwärmung unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten. In Kattowitz sollen Regeln dafür festgeschrieben werden, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Außerdem geht es bei der Konferenz um Geld für die ärmsten Länder, damit sie sich für die Folgen des Klimawandels wappnen können.