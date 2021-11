Der Leiter der deutschen Verhandlungsdelegation beim Weltklimagipfel, Flasbarth, erwartet für den letzten planmäßigen Tag der Konferenz noch schwierige Verhandlungen.

Flasbarth sagte im Deutschlandfunk, es müssten noch die letzten gesetzlichen und völkerrechtlichen Regeln vereinbart werden. Wenn das nicht gelinge, würde die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens in den nächsten Jahren sehr schwierig. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium ergänzte, das wichtigste Ergebnis der Konferenz in Glasgow sei seiner Meinung nach die Vereinbarung zwischen den USA und China für mehr Klimaschutz. Auch viele andere Länder hätten sich zu deutlich mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung verpflichtet.



Vor dem Abschluss der Konferenz rief UNO-Generalsekretär Guterres die rund 200 teilnehmenden Staaten nochmals dazu auf, mehr Ehrgeiz und Kompromissbereitschaft zu zeigen.



Erwartet wird, dass Gastgeber Großbritannien heute einen neuen Entwurf für die Abschlusserklärung vorlegt. Im Laufe des Tages dürfte sich dann entscheiden, ob das Treffen wie in den vergangenen Jahren in die Verlängerung geht.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.