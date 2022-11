Das Konferenzzentrum der UNO-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich (AFP / JOSEPH EID)

Der ägyptische Außenminister Shukri sagte zur Eröffnung mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen, bei Nullsummenspielen werde es keine Gewinner geben. Auch der Vorsitzende der vorherigen Klimakonferenz in Glasgow, Sharma, warnte die Delegierten vor Verzögerungen.

Bundeskanzler Scholz wird für Montag und Dienstag in Scharm el-Scheich erwartet. Die Bundesregierung bezeichnete die Eindämmung der Klimakrise als oberste Priorität. Das Auswärtige Amt, das Bundeswirtschaftsministerium, das Entwicklungsministerium und das Umweltministerium erklärten gemeinsam, man werde sich in Scharm el-Scheich mit vereinten Kräften dafür einsetzen, den internationalen Klimaschutz voranzutreiben. Außenministerin Baerbock (Grüne) sagte, die Menschheit steuere auf einen Abgrund zu. Eine Erderwärmung von über 2,5 Grad hätte verheerenden Auswirkungen auf das menschliche Leben. Man müsse das fossile Zeitalter endgültig hinter sich lassen, betonte Bundeswirtschaftsminister Habeck, ebenfalls Grüne. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine überschatte das globale Klimaschutzengagement erheblich.

Die grüne Umweltministerin Lemke sieht gesunde Ökosysteme als Schlüssel gegen die Klimakrise. Sonst werde es nicht gelingen, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Entwicklungsministerin Schulze (SPD) kündigte an, Deutschland werde bei der Klimakonferenz Brückenbauer sein zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Die ärmsten Länder verlangten zu Recht Solidarität. Darauf hätten die Industrieländer in den vergangenen Jahren keine angemessene Antwort gegeben.

Bundespräsident Steinmeier äußerte sich vor Beginn der Klimakonferenz skeptisch. In einer Diskussionsrunde im südkoreanischen Busan sagte Steinmeier, er halte es für schwer vorstellbar, dass in Zeiten von Konflikten und militärischen Konfrontationen Staaten wie Russland oder China eine konstruktive Rolle auf der Konferenz spielen könnten.

Scharfe Kritik von Umweltschützern an Bundesregierung

Die Aktivistin der Klimaschutz-Bewegung "Fridays For Future", Neubauer, forderte die Bundesregierung auf, in Scharm el-Scheich nicht länger Schadenersatzforderungen armer Entwicklungsländer zu blockieren. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte sie, diese Länder seien den Folgen der Klimaerwärmung deutlich stärker ausgesetzt als die Verursacherstaaten. Neubauer bezeichnete es zudem als einen Fehler, dass Deutschland eine mögliche Erdgasförderung im Senegal unterstützen wolle. Das Erdgas würde frühestens 2028 genutzt werden können - zu einer Zeit, in der Deutschland bereits aus der Gas-Nutzung herauskommen müsse. Die Bundesregierung solle stattdessen afrikanische Staaten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien unterstützen.

Ähnliche Kritik äußerte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND. Mit neuen Gas-Deals in Afrika oder anderen Investitionen in fossile Energieträger begebe sich Bundeskanzler Scholz auf die Seite der verschmutzenden Unternehmen, sagte eine BUND-Sprecherin der "Bild am Sonntag". Der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, fordert mehr Engagement der Bundesregierung für den Klimaschutz. Man habe durch den Krieg in der Ukraine kurzfristig reagieren und schmerzhafte Kompromisse eingehen müssen. Diese seien jedoch nur dann akzeptabel, wenn sie nicht zu langfristigen Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern führten.

