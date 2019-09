Bundesentwicklungsminister Müller weist die Vorwürfe der Aktivistin Thunberg zurück, wonach die Politik den Klimaschutz vernachlässigt habe.

Der CSU-Politiker sagte in New York, der Klimaschutz beginne nicht erst mit der schwedischen Aktivistin. Er verwies unter anderem auf das Kyoto-Protokoll und das Pariser Abkommen. Müller räumte ein, bislang seien die Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes nicht erfolgreich gewesen.



Thunberg hatte zuvor in einer Rede beim UNO-Klimagipfel gesagt, obwohl Wissenschaftler seit mehr als 30 Jahren vor einer massiven Erderwärmung warnten, täten die Regierungen nicht genug. Vielmehr dächten sie nur an Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Thunberg sagte wörtlich: "Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit Euren leeren Worten?"