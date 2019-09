Bundesentwicklungsminister Müller hat in New York Vorwürfe der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg an die Politik zurückgewiesen.

Sicherlich müsse sehr viel mehr getan werden, um die Erderwärmung abzuschwächen, sagte der CSU-Politiker, aber der Klimaschutz beginne nicht mit Greta Thunberg. Müller verwies auf den 1992 geschlossenen Vertrag von Kyoto und das Pariser Abkommen von 2015. Er forderte mehr Klimaschutz-Projekte - vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern, weil es dort effizienter sei.



Thunberg hatte die Politiker auf der UNO-Klimaschutzkonferenz beschuldigt, durch Untätigkeit die Träume der jungen Generation verraten zu haben.



Der SPD-Außenpolitiker Mützenich begrüßte die Rede von Thunberg dagegen. Die Mahnungen der Aktivistin seien vollkommen berechtigt, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Sie seien außerdem genau an der richtigen Stelle vorgetragen worden. Ziel der Vereinten Nationen sei schließlich unter anderem die Sicherung des Friedens, der auch durch Umweltprobleme bedroht sei.



Bundesentwicklungsminister Müller wies die Vorwürfe Thunbergs an die Politik dagegen zurück. Sicherlich müsse sehr viel mehr getan werden, um die Erderwärmung abzuschwächen, sagte der CSU-Politiker, aber der Klimaschutz beginne nicht mit Thunberg. Müller verwies unter anderem auf den 1992 geschlossenen Vertrag von Kyoto und das Pariser Abkommen von 2015.



Thunberg hatte die Politiker auf der UNO-Klimaschutzkonferenz beschuldigt, durch Untätigkeit die Träume der jungen Generation verraten zu haben.