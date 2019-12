Zum Abschluss der UNO-Klimakonferenz haben sich die Delegierten aus fast 200 Ländern auf ein gemeinsames Abschlussdokument geeinigt. Darin wird die Notwendigkeit anerkannt, dass alle ihre nationalen Klimaschutzziele deutlich anheben müssen. Ein Minimalkonsens, den Umweltschutz- und Hilfsorganisationen heftig kritisieren.

Konkret werden in dem Beschluss des Plenums alle Staaten "ermutigt", 2020 auf Grundlage der Wissenschaft "die höchstmögliche Ambition als Reaktion auf die Dringlichkeit" des Kampfs gegen den Klimawandel zu zeigen. Darüber hinaus wurde mit "ernster Sorge" auf die "Kluft" zwischen den tatsächlichen Anstrengungen und den notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens hingewiesen. Dieses sieht vor, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, mindestens aber auf zwei Grad.



Wissenschaftler warnten zuletzt mit Nachdruck, dass der Temperaturanstieg selbst bei einer Umsetzung der Pariser Beschlüsse bei mindestens drei Grad liegen werde. Deshalb war vor der Weltklimakonferenz in Madrid ein starkes Signal der Teilnehmer erwartet worden. Das jetzige gemeinsame Dokument hält dagegen fest, dass man sich in einem zentralen Punkt nicht einigen konnte: dem Klimagashandel. Dieses Thema wurde auf das nächste Treffen im kommenden Jahr in Glasgow vertagt.

Was Umweltorganisationen vom Abschluss halten

Umwelt- und Hilfsorganisationen kritisierten das zweiwöchige Treffen. Ein Greenpeace-Sprecher sagte, diese Klimaschutzkonferenz sei ein Angriff auf das Herz des Pariser Abkommens gewesen. Sie verrate alle Menschen, die längst unter den Folgen der Klimakrise litten und nach schnellen Fortschritten riefen.



Der WWF bezeichnete die Beschlüsse als "gruseligen Fehlstart" in das so entscheidende Jahr 2020. Jetzt komme es darauf an, dass die EU ihren Klimabeitrag deutlich anhebe und den Funken auf andere überspringen lasse, sagte WWF-Klimachef Schäfer. Die Bundesregierung dürfe beim Klimaschutz in Europa nicht weiter "auf der Bremse stehen."



Die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" erklärte, dass die Industriestaaten den ärmsten Ländern Finanzzusagen für die Bewältigung von Klimaschäden verwehrten, sei "extrem verantwortungslos, egoistisch und kurzsichtig". Ohne zusätzliche Hilfen werde die Klimakrise zu einem massiven Lebensrisiko für arme Bevölkerungsgruppen im Süden der Welt. Das werde zu einer Zunahme von Konflikten und Fluchtbewegungen führen.