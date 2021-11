Auf der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow hat UNO-Generalsekretär Guterres zu mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. Er warnte, die Welt steuere auf eine Klimakatastrophe zu. Auch US-Präsident Biden und die scheidende Bundeskanzlerin Merkel forderten mehr Tempo beim Klimaschutz. Die Länder seien noch nicht dort, wo sie hinmüssten, sagte Merkel.

Merkel warb für eine globale CO2-Bepreisung und betonte, es gehe um eine umfassende Transformation des Lebens und Wirtschaftens. Sie mahnte, in dieser Dekade des Handelns national ambitionierter zu sein, aber global Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzten, sondern die wirtschaftlich vernünftig seien. Das sei die CO2-Bepreisung.



Auch US-Präsident Biden verlangte ein entschiedeneres Handeln. Er sagte, die Konferenz müsse der Startschuss sein für ein Jahrzehnt mit Ambitionen. Biden verwies auf Anstrengungen seines Landes, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu verringern. Zugleich sprach sich Biden dafür aus, Entwicklungsländer bei ihren Anstrengungen zu unterstützen. Es gebe hier eine Verpflichtung.

Guterres: "Welt steuert auf Klimakatastrophe zu"

UNO-Generalsekretär Guterres warnte vor einem Scheitern des Klimagipfels. In diesem Fall müssten die Länder ihre Klimapläne nicht nur alle fünf Jahre, sondern "jedes Jahr und jeden Moment" auf den Prüfstand stellen, sagte Guterres in Glasgow. Er rief die Staaten zu schnellerem Handeln auf. Die Welt steuere auf eine Klimakatastrophe zu. Für Inselstaaten und andere besonders verletzliche Länder sei das Scheitern der Klimaschutz-Anstrengungen keine Option, für sie sei Scheitern "ein Todesurteil".



Frankreichs Präsident Macron forderte, dass die größten Klimasünder ihre Ambitionen steigern müssten. Dies sei der Schlüssel für einen Erfolg in den nächsten zwei Wochen. Zudem müssten die Industrieländer ihren Beitrag leisten, um mehr Klimaschutz zu finanzieren. Notwendig seien Ehrgeiz, Solidarität und Vertrauen. Der britische Premierminister Johnson, der die Konferenz eröffnet hatte, betonte, es müsse jetzt etwas gegen die Erderwärmung unternommen werden, sonst sei es zu spät. Man habe nun die einmalige Chance, das Ruder herumzureißen und dafür zu sorgen, dass kommende Generationen die heutigen Mächtigen nicht verurteilen würden. Man habe mit dem Pariser Klimaabkommen ein Rettungsboot geschaffen, dem man nun einen Schubs in die Richtung einer grüneren, saubereren Zukunft geben müsse.

Germanwatch: "Rolle der USA geschwächt"

Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch sieht die USA auf der Weltklimakonferenz in Glasgow allerdings in einer schwachen Position. Der politische Geschäftsführer Bals sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei zwar gut, dass die Vereinigten Staaten wieder an Bord seien. Aber es sei unsicher, ob die versprochenen Klimaschutzmaßnahmen wegen des innenpolitischen Widerstands überhaupt umgesetzt werden könnten. Das schwäche die Rolle der USA wenn es darum gehe, Druck auf andere Nationen auszuüben.

"EU kommt tragende Rolle zu"

Bals ergänzte, dadurch komme der Europäischen Union eine umso größere Rolle zu, da sie konkrete Ziele präsentieren könne. Nach Einschätzung von Germanwatch ist das Fernbleiben von Chinas Staatschef Xi in Glasgow nicht zwangsläufig ein Zeichen für ein Desinteresse am Klimaschutz. Vielmehr sei Xi seit Beginn der Corona-Pandemie auf keinem Gipfel mehr gewesen, betonte Bals. Die britische Botschafterin Gallard hatte sich ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link)ähnlich geäußert.



Bei der Weltklimakonferenz sind Gesandte aus rund 200 Staaten vertreten und wollen bis zum 12. November beraten, wie die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele eingehalten werden können.

Düstere Prognosen

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2100 mit einem Plus von 2,7 Grad Celsius zu rechnen ist. Alok Sharma, der designierte Präsident der Weltklimakonferenz, sprach von einem Weckruf. Wenn man den Klimawandel jetzt nicht in den Griff bekomme, werde die Menschheit einer Katastrophe gegenüberstehen.



Die Konferenz wird von Protesten begleitet, zu denen auch zahlreiche Umweltschutzorganisationen aufgerufen hatten. Die Klimaschutzaktivistin Neubauer sagte der Deutschen Presse-Agentur, keine der reichen Industrienationen, auch Deutschland nicht, halte sich gerade an seine Zusagen zum Klimaschutz. Seit dem als historisch gefeierten Klimaschutzabkommen von Paris im Jahr 2015 seien sechs Jahre vergangen - und die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase heute höher denn je, so Neubauer.

Xi und Putin nehmen nicht teil

Der Kampf gegen die Klimakrise war auch Thema in Rom beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe. Dort konnte allerdings nur ein Minimalkonsens erzielt werden. Die Klimabeschlüsse blieben überaus vage. Darüber hinaus waren zwei wichtige Staatschefs vor Ort nicht dabei und sie werden auch Anfang der Woche in Glasgow: Der chinesische Präsident Xi und der russische Präsident Putin reisten nicht an, offiziell wegen der Corona-Pandemie. China ist der größte Produzent von klimaschädlichen Treibhausgasen, Russlands Wirtschaft fußt auf dem Export von Gas und Öl.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.