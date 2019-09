Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, hat den Klimawandel als größte Gefahr für die Menschenrechte bezeichnet.

Konflikte würden auch ausgelöst durch einen sich erwärmenden Planeten und durch die Not der Ureinwohner in einem von Waldbränden und wilder Abholzung verwüsteten Amazonas, sagte Bachelet in Genf. Die Brände im Regenewald des Amazonas hätten katastrophale Auswirkungen auf die gesamte Menschheit, aber vor allem auf die Frauen, Männer und Kinder, die in diesen Gebieten leben. In einer solchen Situation könne kein Land, keine Institution und keine Politikerin unbeteiligt bleiben, so Bachelet. Sie drängte Brasilien, Paraguay und Bolivien zu Umweltschutzmaßnahmen.



Auf einem Gipfeltreffen hatten die Amazonas-Länder am Wochenende vereinbart, den größten Tropenwald der Welt besser schützen. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten sie den Aufbau eines Kooperationsnetzwerks an, über das unter anderem Wetterdaten sowie Informationen über illegale Abholzungen und illegale Minen ausgetauscht werden sollen. Unterzeichnet wurde der Pakt von Kolumbien, Peru, Brasilien, Ecuador, Bolivien, Suriname und Guyana.



Im Amazonas-Gebiet wüten derzeit die schwersten Brände seit Jahren. Insbesondere der brasilianische Präsident Bolsonaro steht international in der Kritik, weil er die wirtschaftliche Nutzung des für das Weltklima wichtigen Regenwalds vorantreibt.