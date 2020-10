Der Klimawandel hat laut den Vereinten Nationen die Zahl der Naturkatastrophen seit Beginn des Jahrhunderts stark erhöht.

Der Anstieg zeige die willentlich zerstörerische Seite des Menschen, sagte die UNO-Sonderbeauftragte für Katastrophenvorbeugung, Mizutori, in Genf. In den letzten zwanzig Jahren hat sich demnach die Zahl der Naturkatastrophen fast verdoppelt.



Zwischen 2000 und 2019 seien bei mehr als 7.300 Ereignissen rund 1,23 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Materielle Schäden in Höhe von 2,97 Billionen US-Dollar seien verzeichnet worden.



Die schlimmste Naturkatastrophe der vergangenen Jahrzehnte war laut der UNO der Tsunami 2004 im Indischen Ozean, durch den mehr als 226.000 Menschen starben.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.