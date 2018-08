Der frühere UNO-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan ist tot.

Er starb heute nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren, wie seine Stiftung in Genf mitteilte. Der aus Ghana stammende Annan hatte die Weltorganisation von 1997 bis 2006 geführt; er war der siebte Generalsekretär der Vereinten Nationen. Im Jahr 2001 erhielt Annan gemeinsam mit der UNO den Friedensnobelpreis für seinen, wie es seinerzeit hieß, "Einsatz für eine besser organisierte und friedlichere Welt".



Die Stiftung des früheren UNO-Generalsekretärs verwies in einer Mitteilung auch auf die besondere Verantwortung, die Annan gegenüber den Staaten des afrikanischen Kontinents empfunden hatte. In seine zweite Amtsperiode fielen die intensiven Beratungen des UNO-Sicherheitsrates zur Lage und etwaigen Massenvernichtungswaffen im Irak. Den von den USA angeführten Einmarsch in das Land bezeichnete Annan im Rückblick als illegal. Kofi Annan hat zwei Kinder; er war in zweiter Ehe mit der schwedischen Anwältin und Künstlerin Nane Maria Annan verheiratet.



Vor seinem Amt als Generalsekretär war Annan bei den Vereinten Nationen unter anderem Chef der Abteilung für Friedenserhaltende Einsätze, DKPO. In diese Zeit fällt ein Ereignis, für das er Jahre später Bedauern ausdrückte: der Völkermord in Ruanda. Spannungen zwischen den Volksgruppen der Hutu und Tutsi führten im Jahr 1994 zum Tod von mehr als 800.000 Menschen. Annan stoppte einen vom damaligen Oberkommandierenden der Blauhelme geplanten Angriff auf ein Waffenlager, dass für den Massenmord genutzt werden sollte. Er verwies die Sache nicht an den UNO-Sicherheitsrat. Zehn Jahre später drückte er in einem Interview mit der britischen BBC sein Bedauern aus, ergänzt um die Aussage, die internationale Gemeinschaft habe versagt.



Auch die Aufarbeitung des Massakers an 8.000 Menschen im bosnischen Srebrenica fiel in seine Amtszeit. Annan ordnete zu beiden Tragödien Untersuchungsberichte an, beide äußerten deutliche Kritik am Vorgehen der Vereinten Nationen.