Königreich Eswatini

Volker Türk, UNO-Hochkommissar für Menschenrechte (Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE / dpa / Salvatore Di Nolfi)

Die Behörden in Afrikas letzter absoluter Monarchie müssten eine "schnelle" und "unabhängige" Ermittlung einleiten, forderte er. Türk bezeichnete den getöteten Menschenrechtsanwalt Thulani Maseko als Verfechter von Frieden und Demokratie. Er habe für die Stimmlosen das Wort ergriffen. Der 52-Jährige war am Wochenende in seinem Haus erschossen worden.

Der herrschende König Mswati III. regierte zuletzt immer autoritärer. Nach der Unabhängigkeit von Großbritannien 1968 hatte sein Vater das Mehrparteiensystem abgeschafft. Seit zwei Jahren kommt es in Eswatini immer wieder zu Pro-Demokratie-Protesten und Gewalt gegen Kritiker.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.