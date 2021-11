Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow will der britische Gastgeber heute auf die besondere Belastung von Frauen in der Klimakrise aufmerksam machen.

Handelsministerin Trevelyan erklärte, es seien Frauen, Mädchen und jene, die ohnehin am meisten ausgegrenzt werden, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werden. Zugleich spielten sie auch eine entscheidende Rolle dabei, die Klimakrise anzugehen. Beim Thementag will sich unter anderem die schottische Regierungschefin Sturgeon mit Klimaaktivistinnen austauschen. - Den Vereinten Nationen zufolge sind Frauen unter anderem deshalb stärker von Klimafolgen betroffen, weil sie in den ärmsten Bevölkerungsgruppen der Welt in der Mehrheit sind und oft von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben leben.

